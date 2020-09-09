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Reuters: Ирак попросил Курдистан сократить добычу нефти на 120 тыс. баррелей в день

Запасы нефти в Иракском Курдистане оцениваются приблизительно в 13 млрд баррелей, что составляет около 12% всех запасов этого энергетического сырья в стране

ТАСС, 9 сентября. Федеральное правительство Ирака просит руководство автономного региона Иракский Курдистан сократить добычу нефти на 120 тыс. баррелей в день. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, министр региона Халед аш-Шавани, отвечающий за отношения с федеральными властями, заявил, что потребление нефти в Курдистане не превышает 30 тыс. баррелей в день. Он отметил также, что обсуждаются различные варианты соглашения о сокращении добычи.

Запасы нефти в районе провинции Киркук в Иракском Курдистане оцениваются приблизительно в 13 млрд баррелей, что составляет около 12% всех запасов этого энергетического сырья в Ираке. Распределение доходов от производства нефти на месторождениях близ Киркука является одним из основных спорных вопросов между правительством Иракского Курдистана и центральными властями в Багдаде.

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