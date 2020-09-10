Глава Магаданской области заявил, что газификация региона повлияет на развитие экономики

ТАСС, 10 сентября. Развитие газового сектора в Магаданской области положительно скажется на экономике региона и ускорит ее диверсификацию. Об этом ТАСС в четверг заявил губернатор региона Сергей Носов.

"Один из вариантов - транспортировка газа из Якутии на берег Охотского моря. Ветка может уйти в Аян, а может прийти в Магадан. Я заинтересован, чтобы, если этот газ пойдет на берег Охотского моря, он пришел именно в Магаданскую область. Это [предполагает] и завод по сжижению и переработке газа, который мы можем разместить здесь. Это и газификация региона. И если такой шанс есть, моя задача его не упустить", - сказал Носов. По его мнению, развитие газового сектора - важное и перспективное направление, которое положительно скажется на развитии региона и ускорит диверсификацию его экономики.

В министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области подготовили несколько вариантов схемы трассировки газопровода из Усть-Вилюйского газоконденсатного месторождения. Все они привязаны к существующими логистическими маршрутами и затрагивают крупнейшие месторождения Яно-Колымской золоторудной провинции. Все варианты отличаются протяженностью маршрутов прокладки, техническими особенностями реализации и объемами финансовых затрат. Например, трубу предлагается проложить вдоль действующей федеральной автотрассы "Колыма" напрямую из Якутска в Магадан.

Как сообщили ТАСС в министерстве промышленности и геологии Якутии, в соответствии с поручением премьер-министра РФ Михаила Мишустина рассматривается возможность строительства магистрального газопровода в Магаданскую область в качестве подпроекта "Якутский СПГ". "Совместно с Якутской топливно-энергетической компанией, входящей в А-Проперти, ведется комплексная оценка влияния этого предложения на основной проект", - уточнили в пресс-службе.

"Учитывая изложенное, считаем, что строительство газопровода в Магаданскую область целесообразно только в случае предоставления мер государственной поддержки на сумму увеличения капитальных и операционных

затрат", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что в настоящее время ведется обсуждение вариантов со всеми заинтересованными сторонами, по итогам которого будет сформировано заключение и, которое представят Мишустину.

В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин поручил отраслевым министерствам проработать меры по ускорению газификации регионов на Дальнем Востоке, а также представить до 14 октября согласованный план-график газификации с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году. В частности, ведомства должны до 10 сентября проработать вопрос о целесообразности строительства магистрального газопровода из Якутии в Магаданскую область, а до 1 октября - представить в правительство предложения о финансировании строительства магистрального газопровода "Кысыл-Сыр, 84 км".

О Якутском газовом проекте

Якутский газовый проект предусматривает производство сжиженного природного газа на территории республики Саха (Якутия) на ресурсной базе месторождений Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). Речь идет о Средневилюйском, Мастахском, Толонском и Тымтайдахском месторождениях. По состоянию на конец 2019 года, балансовые запасы ЯТЭК составили 367 млрд кубометров и 17 млн тонн жидких углеводородов. Ежегодная добыча составляет 1,7 млрд кубометров газа и 100 тыс. тонн газового конденсата.