Резиденты СПВ и ТОР "Камчатка" за 5 лет сэкономили на таможенных платежах 890 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Около 890 млн рублей льгот по уплате таможенных платежей получили резиденты свободного порта Владивосток (СПВ) и территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Камчатка" с момента их создания на Камчатке в 2015 году, сообщает пресс-служба региональной таможни.

"За пять лет компании-резиденты ввезли иностранные товары статистической стоимостью около $54 млн. Товары были оформлены по таможенной процедуре свободной таможенной зоны (СТЗ), которая позволяет не уплачивать таможенные пошлины и налоги. С 2015 года три резидента ТОР, а также один резидент СПВ на Камчатке воспользовались такой преференцией и получили 890 млн рублей льгот по уплате таможенных платежей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что участие таможенных органов в планировании и реализации инвестиционных проектов в рамках ТОР позволяет уже на подготовительном этапе проработать вопросы ускорения и упрощения таможенных процедур, а также минимизировать случаи нарушения таможенного законодательства при применении процедуры СТЗ. С использованием процедуры свободной таможенной зоны свой инвестиционный проект успешно реализует рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина - одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатского края. Применение процедуры свободной таможенной зоны позволило существенно сократить затраты компании на ввоз оборудования для новой фабрики береговой обработки рыбы.

В настоящий момент на Камчатке более 100 проектов имеют статус резидентов ТОР, которые имеют государственные преференции. Среди основных - снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, финансирование строительства объектов инфраструктуры ТОР за счет бюджетных средств, беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление иностранных товаров внутри ТОР, сокращенное время проведения контрольных проверок и другие.

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", а также утвердил меры господдержки и порядок осуществления деятельности на таких территориях. Согласно решению правительства РФ, ТОР создаются сроком на 70 лет, который может быть в случае необходимости продлен.