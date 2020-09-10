Титов заявил, что налоговые послабления нужно продлить в регионах для поддержки МСП

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Для поддержки малого и среднего бизнеса на региональном уровне следует продлить действие региональных налоговых льгот, при этом продление выплат прямых субсидий скажется на бюджетах регионов, уже пострадавших от пандемии, сообщил ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Что касается регионального уровня, прямые выплаты бизнесу смогли позволить себе только 20 регионов. И сложно ожидать их из истощенных региональных бюджетов. Поэтому мы считаем, что надо продлить те региональные отсрочки по налогам, которые были до конца 2021 года, а сниженные ставки УСН (упрощенной системы налогообложения - прим. ТАСС) и патента оставить такими на 3 года, параллельно сохранив ЕНВД (единый налог на вмененный доход - прим. ТАСС)", - сказал он.

Титов уточнил, что, например, в Свердловской области было потрачено 70 млн руб. на выплаты самозанятым. Региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх отметила, что продление действия налоговых льгот в области поддержит МСП региона, при этом региональному правительству следует рассмотреть вариант точечных выплат особо пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.

Что касается выплаты федеральных субсидий, действие которых закончилось в середине июня, отметил Титов, аппаратом было предложено продлить их на июнь и июль, однако решение правительством еще не принято.