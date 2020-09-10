Всемирный конгресс автопрома на новых источниках энергии пройдет в сентябре на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 10 сентября. /ТАСС/. Всемирный конгресс автомобильной промышленности на альтернативных источниках энергии пройдет с 27 по 30 сентября в городе Хайкоу - административном центре южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщил в среду портал "Наньхайван".

По его данным, главной темой мероприятия станет "Совместное преодоление временных трудностей, трансграничное взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество". В рамках конгресса будут обсуждаться такие вопросы, как устойчивое развитие отрасли в условиях пандемии, а также внедрение высоких технологий и инноваций в производство транспортных средств на альтернативных источниках энергии.

Как указывается в материале, часть мероприятий конгресса пройдут онлайн. Согласно программе, в течение четырех дней планируется провести два пленарных заседания, шесть международных форумов, закрытое заседание высокого уровня, а также китайско-германский форум. Как передает "Наньхайван", Германия является одним из главных гостей конгресса этого года.

Власти Хайнаня активно продвигают развитие автомобильной промышленности на альтернативных источниках энергии. Ежегодно на острове проводится ряд тематических мероприятий. Так, в октябре прошлого года в Хайкоу прошла IV Хайнаньская выставка автомобилей на альтернативных источниках энергии, в которой приняли участие более 100 компаний. В июле 2019 года в Боао на северо-востоке провинции состоялся Международный конгресс автопрома на альтернативных источниках энергии, участники которого - более 80 компаний-производителей - представили последние новинки и достижения в сфере экологически чистых транспортных средств.

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру. Согласно планам правительства, к концу 2030 года в регионе должно быть построено 940 тыс. зарядных станций, а общее число автомобилей на новых источниках энергии должно составить около 1 млн.

В 2019 году на Хайнане было продано в общей сложности 12,8 тыс. электромобилей, причем почти 7 тыс. из них (53,4%) предназначены для частного пользования.