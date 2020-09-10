Компания "Гудзон" заявила о невозможности расплатиться с моряками в условиях санкций

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Судоходная компания "Гудзон" не может погасить долги по зарплате своим морякам из-за отсутствия заказов вследствие наложенных на нее санкций США по КНДР, сообщил ТАСС в четверг представитель компании.

Как сообщила накануне пресс-служба Следственного комитета РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин раскритиковал работу следственных органов Дальневосточного следственного управления на транспорте и потребовал принятия всех необходимых мер по обеспечению трудовых прав работников компании "Гудзон", а также оперативного завершения предварительного следствия по уголовному делу о невыплате. Также он поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК России.

"Все наши суда стоят в портах с декабря 2019 года из-за отсутствия контрактов на работу. Когда компания попала в санкционный список, партнеры начали разрывать контракты и перестали заключать новые, так что прибыли у компании просто нет. Мы неоднократно заявляли властям об этой проблеме, в том числе обращались за помощью с доступом к государственным заказам, но пока безрезультатно", - сообщили в компании.

Там добавили, что сейчас назрела еще одна проблема: многие суда потеряли класс (право работать) вследствие долгого простоя. На восстановление также нужны средства. Поэтому теперь заключать какие-либо контракты "Гудзон" может только при наличии аванса на эти цели. При этом, все имущество "Гудзона" находится в залоге у Сбербанка, который не дает разрешение на продажу судов для возмещения долгов по зарплате.

По данным СК РФ, руководством ООО "СК Гудзон" не выплачивается заработная плата 22 членам экипажа танкера "Патриот" и 11 членам экипажа судна "Нептун". Задолженность составляет свыше 4,7 млн рублей.

Ситуация с санкциями против "Гудзона"

В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В частности, в списке значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны "к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". В докладе группы экспертов ООН по ситуации вокруг КНДР, размещенном на сайте организации 12 марта 2019 года, говорится, что эксперты не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна "Патриот" на два северокорейских танкера в январе 2018 года, однако пока из списка компания не исключена.

После многочисленных задержаний судов и отказов партнеров компании от контрактов (в "Гудзоне" это связывают с санкциями) работники судоходной компании в мае 2019 года написали открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором попросили оказать предприятию финансовую помощь и дать доступ к государственным контрактам, чтобы предотвратить его банкротство.