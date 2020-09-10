РБК: деятельность контентных интернет-платформ предлагают регулировать по правилам ТВ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Телевещатели предложили регулировать деятельность интернет-телевидения, новостных агрегаторов, социальных сетей и сайтов в интернете, "которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми", по схожим правилам для телевидения. Об этом в четверг пишет издание РБК со ссылкой на проект Концепции развития телерадиовещания на 2020-2025 годы.

"Должны создаваться условия, обеспечивающие доступ населения к телевизионному и радиоконтенту во всех средах распространения (наземной эфирной, спутниковой, кабельной, интернет-среде) при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан", - приводит РБК текст документа.

Согласно проекту, необходимо законодательно обязать владельцев сервисов онлайн-вещания использовать единую технологическую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов, а также запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов, при этом разрешив операторам связи предоставлять видео российских сервисов на лучшей скорости и в повышенном качестве пользователям.

Кроме того, предложено закрепить правовой статус единого измерителя аудитории ТВ и аудитории в интернете, создать единую систему маркировки аудиовизуального контента специальными метками, что позволит собирать и анализировать информацию об онлайн-контенте.

Авторы документа также предлагают уравнять статус телеканалов первого и второго мультиплексов; создать третий мультиплекс с охватом городов с населением более 100 тыс. человек для телеканалов, вещающих в эфире в аналоговом формате в более чем трех регионах; создать мультиплекс с телеканалами высокой четкости, а также фонд поддержки российского ТВ, учредителем которого станет правительство.

По данным издания, концепция готовится рабочей группой при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания под руководством гендиректора Национальной медиа группы (НМГ) Ольги Паскиной.

Сейчас иностранные граждане прямо или косвенно могут владеть не более 20% в российских СМИ. Также существуют ограничения по количеству рекламы на ТВ. Все программы на телевидении должны содержать возрастную маркировку, исходя из контента.