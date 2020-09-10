Российский рынок интернет-торговли может вырасти в 2020 году до 2,9 трлн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Оборот российского рынка интернет-торговли по итогам 2020 года может составить 2,9 трлн рублей. Об этом говорится в исследовании (текст документа имеется в распоряжении ТАСС) Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По итогам первого полугодия 2020 года оборот дистанционной торговли в России, следует из материалов организации, составил 1,65 трлн рублей, из них 16% (268 млрд рублей) пришлось на трансграничную торговлю и 84% - на внутреннюю торговлю. Как ожидается, к концу года оборот возрастет в годовом сопоставлении на 45%, до 2,933 трлн рублей, из которых на трансграничную торговлю придется 21% оборота (607 млрд рублей) и 79% (2,3 трлн) - на внутреннюю. В 2019 году оборот дистанционной торговли составил 2 трлн рублей, на трансграничную торговлю пришлось 29% оборота. А с 2010 года оборот увеличился с 260 млрд рублей более чем в 11 раз.

В октябре 2019 года замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на конференции "Электронная торговля - 2019" отмечал, что электронная коммерция может составить около 8% в торговом обороте России в течение ближайших пяти лет, а рынок может достичь 3 трлн рублей в год.

По итогам января - июня 2020 года доля e-commerce в общем обороте розничной торговли уже достигла 10,9%, что, как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС глава АКИТ Артем Соколов, приближает Россию к ведущим странам - США (доля e-commerce - 13,9%), КНР (доля - 29,9%). "Раньше это было даже сложно себе вообразить, потому что даже самые смелые прогнозы выглядели иначе. А сейчас мы понимаем, что под 3 трлн [рублей] будет рынок в конце года, - сказал он. - Таких катализаторов, как COVID-2019, у нас еще не было никогда в истории и даже по графикам, которые отражают развитие оборотов по месяцам видно, что в те месяцы, когда был COVID, e-commerce вырос ровно в два раза. Безусловно, органический рост как фактор роста объемов рынка сохраняется, но, конечно, если смотреть на эффект, COVID был самым главным катализатором роста".

Так, если в январе этого года локальный рынок составлял 142,4 млрд рублей против 51,1 млрд рублей, приходящихся в обороте на трансграничный, то в марте объем внутреннего рынка розничных продаж вырос до 261 млрд рублей, а 55,2 млрд рублей пришлось на покупки из-за рубежа. В апреле на локальный рынок пришлось уже 309,2 млрд рублей (36,86 млрд на трансграничный рынок). В июне объем локальных продаж составил 241,37 млрд рублей против 36,56 млрд, приходящихся на зарубежные онлайн-продажи. По итогам первого полугодия в трансграничной торговле было зафиксировано 122 млн отправлений (116 млн приходится на "Почту России").

В январе - июне доля категории "одежда и обувь" и на локальном рынке, и в покупках из-за рубежа впервые превысила категорию "цифровой и бытовой техники" (30,2% против 29,5% на российском рынке и 31% против 22% на трансграничном), в денежном выражении на категорию за шесть месяцев 2020 года пришлось 417,9 млрд рублей. Продукты питания при этом вошли в топ-3 покупок, составив 14,1% оборота локального рынка. Средний чек в категории цифровая техника достиг в этом году 8,2 тыс. рублей (за аналогичную покупку за границей покупатели готовы отдать больше - 15,2 тыс. рублей). На одежду из-за рубежа (второй по величине средний чек) россияне тратят в среднем 11,4 тыс. рублей, тогда как в России - чуть более 2 тыс. На локальном рынке на второй строчке по величине среднего чека оказались инструменты и садовая техника - 6,18 тыс. рублей.

"В некоторых товарных категориях создалось такое узкое бутылочное горлышко - продать эти товары можно было только в e-commerce. Например, одежду - можно было продать только детскую одежду, а вся взрослая одежда продавалась только в интернете, - ювелирные изделия. Поэтому одежда с обувью стала категорией номер один, это интересный исторический факт, поскольку раньше у нас всегда на первом месте была бытовая техника и электроника. Именно эту категорию больше всего покупали в онлайне. А сейчас одежда с обувью на первое место вышли", - пояснил глава АКИТ.

Распределение рынка по регионам

Порядка 46% локальных продаж по итогам января - июня приходится на Центральный федеральный округ и по 13% на Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. Распределение рынка по трансграничной торговле оказалось сопоставимым, за тем лишь исключением, что на ЦФО приходится 43%.

На Москву приходится 29,2% всех отправлений по России, и 26,6% отправлений из-за рубежа. На Санкт-Петербург по обоим направлениям почти 8%, на Московскую область - 6,49% и 7,73% соответственно. Около 4% отправлений локального рынка получают жители Краснодарского края, а вот на жителей Свердловской и Ростовской областей, а также Татарстана приходится чуть более 2%. Чуть менее 2% посылок приходится на Самарскую, Новгородскую и Новосибирскую области. Аналогичным образом топ-10 выглядит и для трансграничного рынка.

"Я предполагаю, что второе полугодие мы отработаем примерно так же, как отработали второе полугодие 2019 года с небольшим ростом, все-таки органический рост мы закладываем в прогноз, но если не будет таких катализаторов, как COVID, то скорее второе полугодие будет схоже по объему с вторым полугодием 2019 года", - заключил Соколов.