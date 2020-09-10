Роспотребнадзор не поддержал предложения ретейла о действиях при второй волне коронавируса

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Решение о закрытии объектов торговли в случае второй волны коронавируса в России будет приниматься в соответствии с действующими рекомендациями Роспотребнадзора и зависеть от решений региональных властей на основе анализа эпидемиологической обстановки.

Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора на обращение АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли), предложившего совместно с АКОРТ (Ассоциацией компаний розничной торговли) не закрывать объекты торговли в случае осложнения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В своем ответе Роспотребнадзор ссылается на методические рекомендации, согласно которым решение о поэтапном снятии ограничений принимается руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов России на основании предложений и предписаний главных санитарных врачей с учетом эпидемиологической ситуации.

Как пояснили в ведомстве газете "Известия", "Роспотребнадзор счел нужным оставить в силе уже действующие рекомендации".

В частности, как следует из ответа, Роспотребнадзор предложил убрать из предлагаемого ретейлерами проекта пункты, в которых говорится об организации дезинфекционной обработки примерочных, а также о контроле одновременного пребывания посетителей в торговом зале с обеспечением социальной дистанции потребителей из расчета до 10-15 кв. м на человека без ограничений по площади торгового объекта. Также ведомство указало, что предельно допустимая температура сотрудников не должна превышать 37 градусов, тогда как АКИТ предлагала установить порог в 37,5 градусов.

О предложениях ретейлеров

В июне АКИТ направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо с предложением по проекту регламента функционирования предприятий торговли в период действия режима повышенной готовности и/или чрезвычайной ситуации, который позволяет контролировать торговые объекты не по площади, а по плотности посетителей.

Как отмечалось в письме, "в целях предотвращения губительного воздействия вируса на экономику страны, АКИТ считает необходимым разработать стандарт работы непродовольственных торговых компаний без необходимости закрытия розничных точек в случае возникновения второй волны коронавирусной инфекции". В частности, в письме говорилось, что непродовольственные торговые компании за период пандемии столкнулись с падением выручки до 90% из-за полного закрытия розничных точек.

Таким образом, ретейлеры предлагали в регламенте открывать непродовольственные магазины площадью свыше 1 тыс. кв. м с низкой плотностью посещаемости наравне с точками площадью до 400 кв. м. В то время как, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, на первом этапе снятия противоэпидемических ограничений могут приступить к работе непродовольственные магазины с площадью торгового зала до 400 кв. метров при наличии отдельного входа. Плотность заполнения магазина при этом должна быть не более 1 человека на 4 кв метра.