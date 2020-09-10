Правительство России выделило Еврейской автономии 774 млн рублей на выравнивание бюджета

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделило дотации на сумму более 774,6 млн рублей для выравнивания бюджета Еврейской автономной области (ЕАО), соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минфину России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 774 649 тыс. рублей на предоставление бюджету Еврейской автономной области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.

Также распоряжение обязывает Минфин России проконтролировать эффективное использование средств с докладом до 1 февраля 2021 года.

Бюджет в ЕАО не сбалансирован, что в том числе не позволило региону в прошлом году подготовиться к отопительному сезону, из-за чего зиму область проходила в режиме чрезвычайной ситуации. Сообщалось также о сложностях в оплате по судебным искам в сфере ЖКХ, о задолженностях по зарплате перед бюджетниками, по обеспечению лекарствами льготников.

Ранее в интервью ТАСС Гольдштейн сообщал, что в декабре прошлого года после его назначения в качестве врио губернатора регион получили 310 млн рублей на выравнивание бюджета, из них почти 182 млн ушли на погашение долгов по зарплате, еще около 128 млн были направлены на выполнение судебных решений по искам к областной казне. В марте этого года область получила более 1,1 млрд рублей. Средства пошли на выплату зарплат, медстрахование, соцподдержку граждан, погашение кредиторской задолженности областного бюджета.

Кроме того, в июне на первоочередные расходы для бюджетной сбалансированности регион получил еще 640 млн рублей. А когда начался кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, федеральный центр выделил почти 116 млн рублей на компенсацию выпадающих налоговых и неналоговых доходов. Согласовано также выделение более 1,5 млрд рублей на выравнивание бюджета.