В работе мобильного приложения ВТБ произошел сбой

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Клиенты ВТБ могут столкнуться с временными трудностями при использовании мобильной версии "ВТБ Онлайн", специалисты банка занимаются устранением проблем. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала ВТБ.

"Мобильная версия "ВТБ Онлайн" сейчас работает нестабильно. По нашей оценке, ситуация затрагивает незначительное число клиентов", - отмечается в сообщении.

При этом интернет-версия приложения работает без ограничений, указали в ВТБ.

"Специалисты банка занимаются устранением проблем, вопрос будет решен в ближайшее время. Приносим нашим клиентам извинения за возникшие неудобства", - добавили в банке.