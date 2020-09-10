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В работе мобильного приложения ВТБ произошел сбой

Интернет-версия приложения "ВТБ Онлайн" работает без ограничений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Клиенты ВТБ могут столкнуться с временными трудностями при использовании мобильной версии "ВТБ Онлайн", специалисты банка занимаются устранением проблем. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала ВТБ.

"Мобильная версия "ВТБ Онлайн" сейчас работает нестабильно. По нашей оценке, ситуация затрагивает незначительное число клиентов", - отмечается в сообщении.

При этом интернет-версия приложения работает без ограничений, указали в ВТБ.

"Специалисты банка занимаются устранением проблем, вопрос будет решен в ближайшее время. Приносим нашим клиентам извинения за возникшие неудобства", - добавили в банке.

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