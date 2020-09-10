Кубанское предприятие увеличило выпуск мороженого почти в полтора раза с начала года

КОРЕНОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Предприятие в Краснодарском крае, которое производит мороженое под брендом "Коровка из Кореновки", увеличило экспорт мороженого за восемь месяцев 2020 года до 3 тыс. тонн, что почти в полтора раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

"Экспорт [мороженого] сегодня составляет более 3 тыс. тонн в 30 стран мира. За восемь месяцев экспорт комбината составил 143% от показателей за аналогичный период прошлого года", - сказал представитель министерства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг в ходе рабочей поездки в Кореновский район также отметил, что предприятие на данный момент полностью локализовало производство в Краснодарском крае.

"Сегодня у нас локализация производства мороженого полностью кубанская. У нас свое молоко, своя мука и стаканчики тоже ваши", - сказал губернатор региона.

Кондратьев добавил, что в ходе поездки он осмотрел цех по производству вафельных стаканчиков, соглашение о строительстве которого было подписано на инвестфоруме в Сочи.

В пресс-службе региональной администрации уточнили, что на сегодняшний день Кореновский молочно-консервный комбинат - единственное в регионе предприятие, выпускающее сгущенные молочные консервы и поставляющее их, а также мороженое на экспорт. Мороженое отправляют в Китай, Монголию, Германию, Вьетнам, Канаду, США, Великобританию, на Сейшельские острова и в другие страны. Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России.