Объединение пассажиров просит генпрокурора взять под контроль ситуацию с сервисом Wheely

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять на контроль вопрос нарушения законодательства сервисом заказа премиальных авто Wheely, который работает, несмотря на судебный запрет. Соответствующее письмо имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее Мещанская межрайонная прокуратура признала деятельность Wheely нарушающей требования законодательства, поскольку компания возобновила работу в условиях пандемии без предоставления требуемых властями данных о геолокации в единую информационную систему. 7 августа в пресс-службе компании сообщили ТАСС, что Wheely приостановит свою работу в Москве на 90 дней по решению Мещанского районного суда. Тогда гендиректор Wheely Антон Чиркунов заверил, что компания полностью уверена в своей правоте и будет подавать апелляцию.

Вместе с тем, сообщает Зотов, в настоящее время судебное решение не исполняется и Wheely продолжает свою работу, не выполняя требования приказа мэра Москвы о предоставлении информации о передвижении своих премиальных автомобилей. В отличие от Wheely, другие агрегаторы - "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Gett - соблюдают требования для всех классов автомобилей, отмечает Зотов.

По мнению организации, отказ от выполнений требований указа мэра - это прямая угроза здоровью и безопасности граждан и защите водителей от увольнений без объяснения причин. "Каждому пассажиру важно, чтобы водитель имел действующее водительское удостоверение, не находился в федеральном розыске, соблюдал правила дорожного движения и вовремя проходил медицинский контроль", - пояснил Зотов.

"Общероссийское объединение пассажиров просит вас обратить внимание на ситуацию с сервисом заказа премиальных авто с водителем Wheely. Прошу вас взять вопрос нарушения законодательства со стороны компании Wheely под личный контроль, что позволит защитить права пассажиров и трудовые права водителей", - говорится в письме к генпрокурору.

Вопрос о передаче данных о геолокации

С 22 апреля в Москве указом мэра была приостановлена работа операторов каршеринга. 21 мая был принят новый указ, согласно которому операторы каршеринга, предоставляющие услуги аренды автомобилей не менее чем на пять дней, могут возобновить работу с 25 мая при соблюдении ряда условий.

Согласно указу мэра Москвы, пассажирские перевозки можно осуществлять при условии предоставления в ЕРНИС Москвы базовых сведений о перемещении автомобилей. Это требование выполнили все ведущие компании, кроме Wheely, сообщали в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

Как сообщал накануне The Guardian, Wheely, который имеет штаб-квартиру в Лондоне, обратился в офис уполномоченного по информации Великобритании (ICO) с заявлением, что на компанию оказывают давление, потенциально нарушая европейский закон о конфиденциальности. В компании считают, что информация о геолокации и водителях может быть использована для нарушения конфиденциальности пассажиров; при этом Wheely сомневается, что у компании или любого другого предприятия, созданного в ЕС и предоставляющего услуги по вызову автомобилей в Москве, есть законное для Общего регламента по защите данных (GDPR) основание для передачи таких данных.