Международные резервы России за неделю снизились до $591,7 млрд

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 4 сентября снизились на 0,02% (или на $0,1 млрд) по сравнению с показателем на 28 августа и достигли $591,7 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, на 28 августа международные резервы РФ находились на уровне $591,8 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.