Бюджет Воронежской области за пять лет вырос на 62%

ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Доходы бюджета Воронежской области с 2015 года выросли с 80 млрд до более 130 млрд рублей, сообщила журналистам в четверг пресс-служба регионального парламента.

"Доходы областного бюджета в 2015 году составляли 80 млрд рублей, а в 2020-м - уже более 130 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, депутаты Воронежской области почти две трети регионального бюджета последние пять лет направляли в социальную сферу.

"Только в этом году общий объем средств на все меры соцподдержки и выплаты, которые гарантируются государством воронежцам, составят почти 12 млрд рублей. Прирост собственных доходов региона в первую очередь направляется на повышение зарплаты медиков, педагогов и соцработников. С 2015 года дополнительные расходы консолидированного бюджета на повышение заплат бюджетникам составили почти 43,5 млрд рублей", - цитирует пресс-служба председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Как добавили в пресс-службе регионального парламента, во время работы Воронежской облдумы шестого созыва депутаты приняли почти 950 законов. Из них почти 40% - для развития экономики, более 20% - для поддержки здравоохранения, образования, культуры и соцзащиты, около 10% - для развития аграрного, земельного и экологического законодательства, порядка 10% - для защиты прав и свобод, правопорядка и общественной безопасности.

"Объем частных инвестиций в экономику региона за последние пять лет составил почти 1,5 трлн рублей. В рамках реализации особо значимых инвестпроектов создано уже около 17,5 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы облдумы.