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АСВ направит еще 335 млн рублей кредиторам первой очереди Чувашкредитпромбанка

В конце июня АСВ уже направлял 1,6 млрд рублей для расчета с кредиторами первой очереди банка

ЧЕБОКСАРЫ, 10 сентября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит дополнительные 335 млн рублей на расчеты с кредиторами первой очереди Чувашкредитпромбанка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию 7 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По данным ЦБ РФ, основанием для отзыва лицензии стало, в частности, нарушение кредитной организацией законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк также проводил сомнительные операции с продажей наличной иностранной валюты и занижал величину необходимых для формирования резервов.

"Размер выплат вкладчикам первой очереди Чувашкредитпромбанка увеличен до 75,03% от суммы установленных требований. С учетом изменений на выплаты кредиторам первой очереди будет дополнительно направлено 335 млн рублей, а срок проведения расчетов продлен по 7 декабря 2020 года", - пояснили в пресс-службе.

В конце июня АСВ уже направлял 1,6 млрд рублей для расчета с кредиторами первой очереди банка. Операции по расчетам начались в республике 7 июля и находятся на личном контроле врио главы Чувашии Олега Николаева.

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