Росавтодор расширил план строительства дорог в обход городов до 18 проектов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Росавтодор планирует построить автодороги в обход 18 крупных городов в рамках "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" (КПМИ), говорится в сообщении дорожного агентства.

Ранее Росавтодор сообщал о планах построить до 2024 года 12 дорог в обход городов в рамках магистрального плана.

"В рамках реализации национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" Росавтодор возведет 18 обходов крупных городов общей протяженностью более 600 км. Все указанные объекты имеют ключевое значение не только для городов и регионов, но и для страны в целом", - отметили в Росавтодоре.

Так, в 2021 году планируется построить дорогу в обход Мариинска в Кемеровской области общей протяженностью 19,2 км. В 2022 году - обход Анапы, который станет частью скоростного коридора из Сочи к Севастополю.

В Красноярском крае в 2023 году подрядчики планируют сдать обход Канска на федеральной трассе Р-255 "Сибирь". В Чеченской Республике на трассе Р-217 "Кавказ" вошло в активную фазу строительство обхода Гудермеса. Полностью завершить работы на объекте дорожники планируют в конце 2024 года. В этом же году будет сдан первый этап Восточного обхода Новосибирска и запущено движение по автодороге в обход Усолья-Сибирского в Иркутской области, проект которой включает строительство трех разноуровневых развязок и трех левоповоротных петель, пяти путепроводов, мостовых сооружений через реки Тельминка, Картагон, Целота и Биликтуйка.

Продолжается реализация первого этапа строительства объездной трассы в обход Волгограда. Также планируется построить семь новых транспортных развязок, трое мостов и 22 путепроводов, в том числе через Волго-Донской канал. Кроме того, в этом году Росавтодор планирует завершить проектные работы по обходам Рязани, Хасавюрта, Дербента, Волгограда (второй и третий этапы), Владикавказа и Черкесска. Их строительство начнется в 2022 и 2024 годах.

В дорожном агентстве также отметили, что сейчас разрабатывается проектная документация на строительство трассы в обход Набережных Челнов протяженностью почти 90 км, Оренбурга - 88 км, Иваново - протяженностью 42,5 км, а также Медыни - 13 км.

"Сегодня в числе приоритетных задач, которые стоят перед дорожной отраслью, реализация проектов, снимающих инфраструктурные ограничения для регионов. Это автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами, подходы к федеральным трассам, ликвидация одноуровневых пересечений. Работа по их возведению выполняется в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина по наращиванию объемов строительства автодорог, разгрузки городов от транзитных потоков и создания комфортной среды", - отметил заместитель министра транспорта РФ - руководитель Росавтодора Андрей Костюк, слова которого приводятся в сообщении.

О КПМИ

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года предполагает строительство более 500 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, аэропортов, подходов к портам, логистических центров, объектов Севморпути и других. Общая стоимость проектов составляет 7 трлн рублей, из которых только около 3 трлн рублей планируется выделить из федерального бюджета, а остальные средства - привлечь у инвесторов.