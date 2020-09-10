Интерес к проекту энергетического технохаба в Петербурге проявили более 20 компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Проект энергетического технохаба "Санкт-Петербург" заинтересовал более двух десятков компаний из России и зарубежья. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с председателем правления ПАО "Газпром нефть" Александром Дюковым, состоявшейся в четверг в Смольном.

Проект предусматривает создание цифрового центра по разработке новых решений в энергетическом секторе, в том числе в нефтяной и газовой промышленности. После регистрации на онлайн-платформе компании получают доступ к бизнес-планам крупнейших энергетических компаний и в дальнейшем напрямую могут предложить им свои разработки.

"Проект стартовал в ноябре прошлого года. <…> У нас уже есть первые успехи. Интерес к технохабу проявили [более] двадцати компаний, они зарегистрировались на портале на сегодняшний день. <…> Мы должны привлечь резидентов из других регионов и стран. Мы поставили задачу - к 2030 году увеличить число высокотехнологических компаний в городе в шесть раз. Их должно стать не менее 600", - сказал Беглов на совещании, посвященном первым результатам реализации проекта.

Потенциал Петербурга

Среди компаний, проявивших интерес к проекту, - российские компании и одна австрийская, ведутся переговоры с сотней потенциальных резидентов. "Предприятиям и научным центрам технохаб откроет дорогу к крупным заказам в энергетике. В России в эту отрасль ежегодно инвестируется около 100 млрд рублей. Нам особенно важно, чтобы поддержку получили петербургские технологические стартапы и проектные команды", - сказал губернатор.

Беглов также отметил, что проектный офис Энергетического технохаба совместно с профильными комитетами городского правительства разрабатывает пакет мер поддержки резидентов на федеральном и региональном уровнях.

"Если говорить о Петербурге, то [город] имеет тот необходимый потенциал, который есть у [ведущих мировых центров технологического развития]. В Петербурге, безусловно, есть заказчики, это очень важно, нужен спрос на эти технологии. Здесь присутствуют крупные энергетические компании, которые в состоянии сформировать этот спрос, поставить технические задачи, сформулировать технологические вызовы и задать правильный вектор для технологического развития. В Петербурге есть и вузы, и НИИ, и КБ, что тоже, безусловно, важно", - сказал журналистам после совещания Дюков, добавив, что только "Газпром нефть" сформировала более 50 технологических задач, которые предполагают разработки сотен новых технологий.

К созданию технохаба подключились четыре петербургских вуза - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО, Технологический институт и Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. В рамках создания энерготехнохаба в Петербурге создается сеть полигонов тестирования оборудования для нефтегазовой отрасли.

Соглашение о запуске проекта энергетического технохаба "Санкт-Петербург" подписали в конце 2019 года губернатор Санкт-Петербурга, председатель правления "Газпром нефти" и генеральный директор АНО "Агентство по технологическому развитию". Документ предусматривает совместную работу по стимулированию привлечения в город инженерных подразделений промышленных и энергетических корпораций, а также поддержку создания местных технологических стартапов и проектных команд.