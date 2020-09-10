Количество персонала и техники на строительстве МБИР в Ульяновской области увеличат в разы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Строительные мощности возведения многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) планируется увеличить с 2021 года в несколько раз. Об этом шла речь на совещаниях во время рабочей поездки директора по капитальным вложениям, госстройнадзору, государственной экспертизе госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова в АО "ГНЦ НИИАР" (научный дивизион Росатома, г. Димитровград, Ульяновская область), где сооружается МБИР, сообщили в четверг в пресс-службе НИИАР.

МБИР - уникальная многоцелевая исследовательская установка. Целью ее сооружения является создание высокопоточного исследовательского реактора на быстрых нейтронах с уникальными потребительскими свойствами для проведения реакторных и послереакторных исследований, производства электроэнергии и тепла, отработки новых технологий производства радиоизотопов и модифицированных материалов.

"На сегодняшний день на площадке строительства МБИР трудится свыше 200 строителей, включая инженерно-технический персонал, задействовано 26 единиц техники. <...> Уже в 2021 году новый генподрядчик АО "Институт "Оргэнергострой" увеличит численность рабочего персонала до 500 человек. К реализации проекта также приступят более ста специалистов с инженерным образованием, а количество техники на площадке увеличится до 112 единиц. В дальнейшем численность строительного персонала на площадке составит 1 300 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках координационного совещания был подписан договор между АО "ГНЦ НИИАР" и АО "Институт "Оргэнергострой", закрепляющий обязательства генподрядчика в части выполнения объемов строительно-монтажных работ на объекте МБИР.

Отдельное внимание участников встречи было обращено на план внедрения технологии информационного моделирования на проекте МБИР (BIM модель). Цифровая модель будет использоваться в том числе для план-фактного анализа, определения необходимых объемов земельных работ, координации перемещения строительной техники по площадке, а также для осуществления дистанционного контроля хода работ на стадии возведения. Такой подход позволит более эффективно использовать ресурсы и значительно снизить издержки по времени и стоимости проекта.

Ведущая компания в сфере атомных технологий

"В этом году мы прошли действительно очень большой и сложный путь по реализации этого масштабного строительства. Еще раз хочу отметить, что МБИР входит в число стратегических проектов отечественной атомной отрасли. Безусловно, это проект, который позволит Росатому оставаться ведущей компанией в сфере атомных технологий в мире", - приводит пресс-служба слова Сахарова.

На базе МБИР создается международный центр исследований, в рамках которого зарубежные и российские участники смогут получить доступ к реакторному ресурсу и выполнять необходимые для себя эксперименты после ввода реактора в эксплуатацию. Таким образом, с пуском МБИР Россия упрочит свое лидерство на глобальном рынке быстрых ядерных установок и будет обладать уникальной исследовательской инфраструктурой, что важно с точки зрения продвижения интересов РФ в мире.

Уникальные технические характеристики МБИР с тепловой мощностью 150 МВт и высоким потоком нейтронов позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе по сравнению с ныне действующими установками сократится в несколько раз.