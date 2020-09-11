Россельхознадзор не исключает распространения АЧС во Франции и в Испании

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор не исключает распространения африканской чумы свиней (АЧС) во Франции и в Испании. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Понемногу начинаем сочувствовать и нашим французским коллегам, поскольку теперь только Германия отделяет (или защищает) Францию (а за ней Испанию и Португалию) от АЧС. А занос инфекции в эти страны точно доставит много проблем, так как в них вирус будет резервироваться не только на диких свиньях, но и на некоторых видах клещей орнитодорес, которых у нас, в России, к счастью нет, а вот во Франции, Испании и Португалии они очень даже есть", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова.

Он напомнил, что в Германии, недалеко от границы с Польшей, подтвержден первый для этой страны случай заболевания дикого кабана африканской чумой свиней.

Туша погибшего от АЧС кабана была обнаружена к юго-востоку от Берлина, в нескольких километрах от немецко-польской границы, в районе Шпре-Найсе. Пробы, отобранные от животного, были исследованы государственным Институтом Фридриха Леффлера, который подтвердил заражение кабана африканской чумой свиней.

"Занос АЧС, скорее всего, тяжело отразится на сельскохозяйственном секторе Германии, в которой свиноводство - это одна из важнейших отраслей АПК, причем отрасль экспортно-ориентированная, и именно эта его часть, наверное, пострадает в первую очередь", - считает Власов. По его мнению, ситуация будет осложняться еще и тем, что в странах восточной Европы, особенно в Прибалтике и в Польше, уже произошла селекция вирусных штаммов, адаптировавшихся к популяции европейского кабана, а популяция кабана в пораженных регионах начала адаптироваться к вирусу. "На деле это приводит к тому, что все больший процент зараженных кабанов не гибнет быстро как 10-12 лет назад, а живет сравнительно долго, эффективно распространяя вирус", - пояснил Власов.