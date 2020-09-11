Эксперты прогнозируют низкую цену на нефть в сентябре и ее рост к концу года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Цена нефти в сентябре будет оставаться низкой, возможно даже небольшое уменьшение с текущих уровней ниже $40 за баррель. В октябре тренд на снижение, скорее всего, будет прерван и начнется постепенный рост, который ускорится в ноябре и декабре, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Серьезного снижения цены нефти в сентябре не будет - ближе к $35 за баррель она уже вряд ли будет падать. Сейчас идет пересмотр (по прогнозу - прим. ТАСС) практически по всем агентствам с просадкой (цены на нефть) в сентябре и восстановлением в октябре. В ноябре будет выход на дальнейший тренд роста", - заметил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Он также добавил, что уже в четвертом квартале 2020 года цена нефти может вырасти и до $47 за баррель.

Оснований для дальнейшего снижения цены нефти в текущих условиях не видит и директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Она считает, что в нынешних условиях равновесная цена нефти находится в пределах $40-42 за баррель. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев добавил, что до конца 2020 года средняя цена нефти составит от $40 до $50 за баррель, но она не превысит этот уровень.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко менее оптимистичен: по его оценке, цена нефти будет выше текущей, но в среднем по 2020 году составит около $41 за баррель, а в следующем вырастет до $45, но при условии, что общий тренд на открытие мировой экономики продолжится.

Почему нефть упала ниже $40

Недавний рост стоимости нефти не был подкреплен состоянием рынка: балансом спроса и предложения, поэтому цена нефти и упала ниже $40 за баррель.

"Ее рост до $45 за баррель не был подкреплен фундаментальными факторами, скорее это следствие действия трейдеров. Сейчас же на фоне окончания автомобильного сезона и сельхозработ происходит некоторое увеличение запасов нефти, наступление осени также увеличивает риск возникновения второй волны пандемии", - считает Белова из VYGON Consulting.

Вторым фактором стали опасения рынка перед второй волной ограничительных мер из-за коронавируса. "Некоторые страны и регионы опять ужесточают карантинные меры, чтобы сдержать распространение инфекции, хотя они остаются намного более мягкими, чем в апреле - июне", - отметил Маринченко из Fitch.

Негативно на цену повлияло и решение Саудовской Аравией предоставить скидки на свою нефть. Например, для азиатских покупателей она упала рекордно - на $1,4 за баррель.

Маринченко заметил, что ОПЕК+ даже при негативном сценарии развития ситуации на рынке будет продолжать управлять балансном спроса и предложения и, если потребуется, внесет коррективы в параметры действующей сделки по сокращению добычи. "В моменте резкое падение цен маловероятно, но нельзя исключить, что на какое-то время они останутся в коридоре $30-40", - сказал он.

"Безусловно, на текущее движение повлияли данные об увеличении запасов нефти в США и общее беспокойство, что уровень заболеваемости коронавирусом опять начал увеличиваться в мире. Но цена долго держалась на уровне $45 за баррель, поэтому ей сложно сразу пойти наверх, нужен какой-то разбег", - подытожил аналитик "Финама" Алексей Калачев.