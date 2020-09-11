Калужский завод начал производство таргетного препарата для лечения рака легких

ТАСС, 11 сентября. Полный цикл производства таргетного (прекращающего рост и распространение онкоклеток) препарата "Тагриссо" для лечения онкологических заболеваний легких запустили на калужском заводе "Астразенека". Об этом в пятницу сообщает Агентство регионального развития Калужской области.

"11 сентября в индустриальном парке "Ворсино" на заводе компании "Астразенека" состоялся запуск полного цикла таргетного препарата "Тагриссо" для лечения рака легкого", - говорится в сообщении.

Компания получила регистрационное удостоверение на препарат в 2017 году, следует из данных, опубликованных на сайте компании. Лекарство предназначено для терапии местно-распространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого с мутацией Т790М в гене рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). Форма выпуска - таблетки по 80 мг для приема один раз в сутки. "Тагриссо" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в программу обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, входит в клинические рекомендации Минздрава России, Ассоциации онкологов России и Российского общества клинической онкологии, уточнили в Агентстве регразвития Калужской области.

"Когда появляются новые лекарства, новые технологии, люди получают шанс вылечиться и продлить свою жизнь. То, что мы сегодня запускаем полный цикл производства такого лекарства - серьезный вклад в решение этой непростой задачи", - сказал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, выступая на церемонии запуска производства, его слова приводятся в сообщении.

Калужский завод компании работает с 2016 года. За это время в производство было инвестировано свыше 13 млрд рублей, подчеркнул врио главы региона. Еще 6,5 млрд рублей вложено в научные исследования.