Ульяновские власти продлят проект по развитию креативных индустрий до 2025 года

УЛЬЯНОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Ульяновской области Сергей Морозов намерен продлить работу по реализации проекта "Развитие креативных индустрий Ульяновской области" еще на 5 лет. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"В 2020 году региональный проект "Развитие креативных индустрий Ульяновской области", подходит к завершению. Но проектной командой высказано предложение продлить проект на следующие пять лет, и я всецело его поддерживаю", - привели слова Морозова в пресс-службе.

По словам губернатора, власти региона почти пять лет системно и последовательно работают над формированием кластера креативных индустрий. При этом применяются одни из лучших практик и идей развития креативной экономики в стране и в мире.

"За эти годы в регионе сформировались профессиональные сообщества, была создана целая инфраструктура креативных пространств как с помощью государства, так и с участием частного капитала. Началась своеобразная креативная экспансия на территории муниципалитетов", - уточнил Морозов.

Он также добавил, что творческие предприниматели все чаще становятся инициатором интересных событий в регионе. "Все больше представителей бизнеса в сфере креативной экономики заявляют о себе на российских и зарубежных рынках", - отметил глава региона.