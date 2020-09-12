"Росморпорт" заключил контракт на реконструкцию переправы Ванино - Холмск

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "Росморпорт" заключил с Морспасслужбой контракт на реконструкцию автомобильно-железнодорожной паромной переправы Ванино - Холмск, сумма контракта составляет около 2,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Росморпорта".

В пресс-релизе отмечается, что реализация проекта позволит существенно улучшить пассажирское и транспортное паромное сообщение Сахалина с материковой частью страны. Проект входит в федеральный проект "Морские порты" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

В рамках проекта, в частности, будет выполнена реконструкция паромных причалов, проведены дноуглубительные работы, обустроены железнодорожные пути и коммуникации, а также проведено благоустройство. Строительно-монтажные работы по проекту начнутся в сентябре, завершение проекта запланировано на 2022 год.

"Реконструкция обеспечит безопасную и надежную эксплуатацию паромной переправы. Целью работ является не только реконструкция действующей первой очереди паромного комплекса, но и восстановление работоспособности очереди №2. Переправа Ванино - Холмск по итогам реализации проекта сможет принимать паромы нового типа повышенной вместимости (проект CNF11CHD)", - прокомментировал заместитель генерального директора по капитальному строительству "Росморпорта" Владислав Рассыхин, слова которого приводит предприятие.

"Морская спасательная служба берет на себя обязательства по строительству очень сложного гидротехнического объекта, одной из ключевых транспортных артерий Сахалинской области. Но мы уверены в успешном окончании строительства и сдаче объекта заказчику. У нашего учреждения есть специалисты, возможности, опыт. Специально под этот проект будет закуплено все необходимое оборудование и техника", - прокомментировал и. о. руководителя Морспасслужбы Андрей Хаустов.

Паромная переправа Холмск - Ванино соединяет Сахалин и материк (Хабаровский край).