"Известия": Минэкономразвития разработало требования к ящикам для сбора пожертвований

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ разработало требования к установке ящиков для сбора пожертвований с целью пресечения мошенничества. Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный министерством.

По данным издания, устанавливать такие ящики можно будет только на основании договора между собственниками помещения и НКО. На самом ящике необходимо будет указывать наименование организации, ее ИНН, номер счета, адрес официального сайта и почтовый адрес, а также наименование документа, в соответствии с которым НКО собирает пожертвования. Кроме того, стационарный бокс должен быть опечатан или опломбирован и установлен так, чтобы посторонние не могли его транспортировать. Переносной бокс может носить только сотрудник организации или волонтер, имеющий при себе доверенность или договор с НКО.

Документом также предусмотрено, что вынимать собранные деньги будет возможно только в присутствии по меньшей мере двух свидетелей и при наличии доверенности.

Закон, упорядочивающий сбор помощи, был принят в апреле. Из него следует, что использовать ящики для пожертвований могут только благотворительные организации. В процедуре извлечения средств должно принимать участие лицо, независимое от организации, использующей ящик для сбора помощи. Порядок извлечения должен устанавливаться правительством РФ.