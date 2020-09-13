Источник: ЛНА изучает предложения США по возобновлению работы нефтяных терминалов

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пока изучает предложенные США гарантии для возобновления работы нефункционирующих с января нефтяных терминалов. Об этом заявил в воскресенье ТАСС армейский источник.

"Соединенные Штаты представили армии через свое посольство инициативу, которая включает американские гарантии для открытия нефтяных портов и возобновления перекачки нефти, - указал собеседник агентства. - Генеральное командование изучает эти предложения, исходя из интересов ливийского народа".

В опубликованном накануне на сайте американской дипмиссии заявлении говорилось о получении им заверений Хафтара в том, что работа энергетического сектора на территории страны возобновится не позднее 12 сентября. В нем также указывалось, что в послании фельдмаршалу посол США в Ливии Ричард Норланд указывал на поддержку Вашингтоном "финансовой модели, которая обеспечит надежную гарантию того, что доходы от добычи нефти и газа будут распределяться открыто и сохраняться на благо ливийского народа".

По словам источника, для того, чтобы нефтеналивные порты вернулись к нормальному функционированию, в ЛНА настаивают на выполнении трех главных условий. "Во-первых, нужны международные гарантии того, что прибыль от нефти не будет уходить вооруженным милициям и террористическим группировкам, - отметил он. - Во-вторых, в одной из стран должен быть открыт специальный счет для хранения этих доходов. В-третьих, необходимо провести аудит счетов центрального банка страны (в Триполи), выяснить судьбу нефтяных поступлений во время предыдущего периода и привлечь к ответственности тех, кто может быть замешен к махинациям и передаче средств незаконным формированиям".

Обстановка в Ливии

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующиеся поддержкой ЛНА парламент и временный кабинет на востоке страны. Более года назад противоборствующие лагеря развязали бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освобождения ее от террористов.

Добыча нефти на большинстве месторождений в стране фактически прекратилась в начале текущего года из-за блокирования нефтеналивных портов на востоке. Остановка производства, по подсчетам Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC), принесли Ливии убытки в размере почти $10 млрд.

21 августа ПНС объявило о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на территории республики. В заявлении отмечалось, что для реализации перемирия необходимо создание демилитаризованной зоны в стратегически значимых ливийских городах Сирт и Эль-Джуфра. В парламенте поддержали инициативу, призвав к выводу с территории Ливии всех иностранных формирований, а также к возобновлению нефтедобычи.