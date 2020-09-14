Компания из Москвы по переработке электронных отходов стала лауреатом международной премии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московская корпорация "Экополис" стала лауреатом международной премии EcwaTech & WasteTech Awards EWA в номинации "За вклад в развитие отрасли", сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Технологические решения компании, которые уже доказали свою эффективность на практике, получили международное признание. Это единственный в нашей стране перерабатывающий комплекс, обеспечивающий полный цикл утилизации электронных отходов. У корпорации три завода, два из них располагаются в Москве. Они образуют единую производственную цепочку, которая позволяет до 95% перерабатываемого сырья вернуть в экономику в качестве вторичных материалов", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что "Экополис" стала лучшей среди компаний и физических лиц, представивших наиболее "революционное" оборудование, технологии и программы в области водопроводно-канализационного хозяйства, управления отходами и экологии.

Пресс-служба сообщает, что премия EcwaTech & WasteTech Awards EWA вручалась впервые. Ее главная цель - выявить и поощрить профессиональные практики в сферах водопроводно-канализационного хозяйства, управления отходами и экологическом секторе в России и СНГ. Церемония награждения состоялась в рамках крупнейшей в России международной выставки по управлению отходами, природоохранным технологиям, экологии и возобновляемой энергетике "ВэйстТэк 2020".

Московская корпорация "Экополис" была создана в 2017 году, это единственный в России высокотехнологичный комплекс заводов по экологической переработке электронных и электрических отходов. Компания также активно работает над созданием инфраструктуры по сбору старой электроники у населения и промышленных предприятий. С начала года предприятие вышло на показатель переработки порядка 2 тыс. т электронного мусора в месяц.

Один из заводов корпорации - "Экопласт" - локализован на территории ОЭЗ "Технополис Москва", где в год может перерабатываться до 25 тыс. т смешанных корпусных пластиков, которые снова используются при производстве упаковочных пленок, труб, тар, деталей технической аппаратуры и предметов домашнего обихода.