Премьер Белоруссии заявил, что все предприятия в стране работают в штатном режиме

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Все крупные и средние предприятия Белоруссии работают в штатном режиме несмотря на призывы оппозиции к проведению забастовок. Об этом заявил в понедельник премьер-министр республики Роман Головченко, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в трудовых коллективах.

"Накал страстей (по поводу призывов оппозиции к забастовкам - прим. ТАСС) происходит только на определенных информационных ресурсах. У них, наверное, такая задача", - цитирует слова Головченко агентство БелТА. "Могу еще раз подтвердить, что абсолютно все предприятия - крупные и средние - работают в штатном режиме, выполняют свои задачи, - заявил премьер-министр Белоруссии. - Некоторые я посетил недавно лично и убедился воочию, что предприятия работают, выполняют производственные планы".

"В остальном, как вам, журналистам, известно, склеивается или лепится картинка, чтобы вызвать иллюзию процессов, которые происходят. На самом деле люди на предприятиях заняты своим делом", - заверил глава правительства.

Белорусская оппозиция призывала провести 26 октября начать общенациональную забастовку на предприятиях страны. В свою очередь власти сообщали, что заводы работают в штатном режиме и производство не останавливалось. В Минске и некоторых других городах прошло несколько акций солидарности.