Создание курорта "Мамисон" привлечет более 9,3 млрд рублей инвестиций резидентов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Создание курорта "Мамисон" в Северной Осетии к 2025 году позволит привлечь около 9,3 млрд рублей инвестиций резидентов, а также более 135 тыс. туристов, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ об адресном распределении бюджетных инвестиций, предоставляемых в 2018 - 2024 годах "Курортам Северного Кавказа". Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В начале октября в ходе рабочей поездки в Северную Осетию вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который также курирует Северный Кавказ, поручил региональным властям вместе с федеральными структурами разработать график реализации проекта по строительству курорта. Позже на совещании в Беслане министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что в ближайшие три года на развитие строящегося курорта направят 6,4 млрд рублей.

"Реализация проекта по созданию туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", по прогнозным данным, накопленным итогом к 2025 году позволит привлечь инвестиции резидентов в объеме 9,3 млрд рублей, создать более 1,1 тыс. рабочих мест, а также привлечь порядка 135,3 тыс. туристов", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что на курорте предусмотрено строительство объектов инженерной инфраструктуры стоимостью почти 1,5 млрд рублей, из которых в 2021 году планируется направить 84,41 млн рублей, в 2022 году - 411,43 млн рублей, в 2023 году - более 1 млрд рублей.

Также в рамках запланированных средств предусмотрено строительство объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" (поселок Калак, этап 1), в том числе: пассажирская подвесная канатная дорога "Мамисон-1" (более 3,3 км), пассажирская подвесная канатная дорога "Мамисон-2" (почти 2 км), горнолыжные трассы (более 14 км) стоимостью более 3,8 млрд рублей, из которых в 2021 году - более 2,1 млрд рублей, в 2022 году - более 1,1 млрд рублей, в 2023 году - 597,45 млн рублей.

В части развития горнолыжной зоны катания на "Мамисоне" предусмотрено создание горнолыжных трасс протяженностью 5 740 м стоимостью 138,36 млн рублей. Для оснежения горнолыжных трасс ВТРК "Мамисон" предполагается создание системы искусственного снегообразования стоимостью около 834 млн рублей, из которых в 2021 году предусмотрено 53,53 млн рублей, в 2022 году - 196,21 млн рублей, в 2023 году - 584,86 млн рублей.

О курорте

Отмечается также, что в настоящее время на создание пассажирской подвесной канатной дороги № 1 в составе объекта "Разработка проектно-сметной документации объектов "Мамисона" в 2020 году предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 1 млрд рублей.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. В сентябре 2019 года на территории всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" создана особая экономическая зона.