Торги на бирже в Шанхае завершились в плюсе

ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Небольшим ростом котировок завершились в среду торги на Шанхайской фондовой бирже. Сильных колебаний на фоне продолжающегося подсчета голосов на президентских выборах в США зафиксировано не было, свидетельствуют данные с ее официального сайта.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, поднялся на 0,19%, до отметки 3277,44. В положительной зоне оказался и сводный индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"). По итогам торгов он вырос на 0,75%. Накануне торги на этой площадке закрылись более значительным ростом котировок. Индекс "Шанхай композит" поднялся на 1,42%, до отметки 3271,07.

Небольшой спад был зафиксирован в среду в ходе утренней сессии практически сразу после открытия, а также во второй половине дня, однако серьезных колебаний на шанхайской площадке не наблюдалось. Слабая реакция биржи в Шанхае на происходящие в США события может объяснятся тем, что участники рынка ожидают итогов выборов, а также замкнутостью самого фондового рынка Китая.

Чуть сильнее выросли по итогам торгов котировки на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки - "Шэньчжэнь компонент" - поднялся на 0,59%, до отметки 13659,50. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 0,76%.

Позитивное влияние на рынок оказали опубликованные в среду деловым изданием "Цайсинь" данные по индексу деловой активности (PMI) сферы услуг китайской экономики в октябре. Он вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 2% и составил 56,8. В докладе указывается на быстрое восстановление непроизводственного сектора страны после спада в первом квартале, вызванного пандемией коронавируса.

Участники рынка на торгах также слабо отреагировали на приостановку во вторник ночью двойного листинга финансово-технологической компании Ant Group в Шанхае и Гонконге. Запланированное на 5 ноября IPO могло стать самым крупным в истории, превзойдя сумму в $29,4 млрд, которую удалось в декабре прошлого года привлечь Saudi Aramco в ходе первичного размещения ценных бумаг.

Возможности для роста

По словам главы финансовой компании "Юньи цзычань" Чжан Цзыхуа, мнение которого публикует деловое издание "Цайсинь", утвержденные на завершившемся 29 октября V пленуме ЦК КПК проект 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны (2021-2025 годы) и стратегия развития до 2035 года в целом соответствовали ожиданиям на фондовом рынке. Среди самых важных направлений, упомянутых в пятилетнем плане, эксперт назвал инновационные технологии, энергетику, продовольственную и информационную безопасность, оборону, окружающую среду, финансы и базовую инфраструктуру. Все это, по его мнению, может открыть новые возможности для инвесторов.