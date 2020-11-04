Регулярное прямое авиасообщение между ОАЭ и Израилем откроется в конце ноября

ТАСС, 4 ноября. Регулярное авиасообщение между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем начнется в конце ноября. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, сообщила в среду эмиратская авиакомпания Flydubai.

Согласно заявлению авиаперевозчика, "прямые рейсы между ОАЭ и Израилем будут осуществляться с 26 ноября". Как отметила авиакомпания, в неделю она будет проводить 14 рейсов по маршруту Дубай - Тель-Авив. Всего на указанном маршруте запланировано по два рейса в день, столько же и в обратном направлении. Путешествие из ОАЭ в Израиль займет около трех часов.

В настоящее время Flydubai является единственной авиакомпанией, предлагающей прямые рейсы из Эмиратов в Израиль.

20 октября Израиль и ОАЭ подписали в аэропорту близ Тель-Авива соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий. Телеканал i24 отметил, что ОАЭ становятся первой арабской страной, с которой у граждан Израиля будет безвизовый режим. Соглашения по авиасообщению предусматривают 28 регулярных рейсов в неделю из аэропорта Бен-Гурион в ОАЭ и неограниченное количество чартерных рейсов из аэропорта Рамон на юге еврейского государства в Абу-Даби и Дубай.