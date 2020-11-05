"Известия": ученые испытают диапазон 6 ГГц для развития сетей 5G в России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт радио (НИИР) планирует провести испытания для определения возможности развертывания в России сетей пятого поколения (5G) в диапазоне 6 ГГц. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя директора научно-технического центра НИИР Евгения Девяткина.

По его словам, испытания планируется провести до конца 2021 года. При этом НИИР уже договаривается об испытаниях с одним из поставщиков опытных образцов оборудования 5G в диапазоне 6 ГГц. Девяткин также сообщил, что на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году диапазон 6,42-7,1 ГГц могут определить под 5G. Он уточнил, что новый диапазон станет скорее дополнением, которое позволит обеспечить большую гибкость для операторов при построении 5G.

"С точки зрения возможных характеристик сети 5G диапазон 6 ГГц обеспечивает нечто среднее между диапазонами 3 ГГц и 24 ГГц. По емкости сети и времени задержки он лучше, чем диапазон 3 ГГц, но хуже, чем диапазон 24 ГГц. А вот с точки зрения размеров зоны покрытия все наоборот - лучше, чем 24 ГГц, но хуже, чем диапазон 3 ГГц", - приводит газета слова Девяткина.

Диапазон 4,8-4,99 ГГц является одним из основных для развития 5G в России, однако его развитие требует гораздо больших инвестиций и под него практически не существует подходящего оборудования, особенно российского производства. Кроме того, этот диапазон используется самолетами НАТО, его использование требует разрешения у приграничных с Россией государств. При этом диапазон 3,4-3,8 ГГц, признанный во всем мире наиболее перспективным для 5G, для целей развития 5G в России пока не рассматривается, поскольку занят силовыми ведомствами. Как неоднократно отмечали российские операторы связи, без этого диапазона строительство в России 5G находится под вопросом.