"Ъ": "Опора России" просит Минприроды изменить систему начисления платы за вывоз мусора

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Опора России" обратилась к главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину с просьбой оценивать плату за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) исходя из фактического объема вывезенных контейнеров с мусором. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию обращения.

По данным издания, организация получает жалобы от отельеров, которые из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, работали весной с загрузкой на уровне 3-5%, но при этом получили от региональных операторов счета за вывоз ТКО в полном объеме. "Опора России", как отмечает газета, предлагает Минприроды пересчитать стоимость оказания услуг по вывозу отходов за период с 1 марта до конца текущего года.

Сейчас стоимость коммунальной услуги "обращение с твердыми коммунальными отходами" для населения рассчитывается исходя из тарифа регионального оператора за перемещение отходов и округленной статистической величины - норматива образования мусора для жителей региона. Бизнес платит не за фактически вывезенный объем, а за обслуживание мусорных контейнеров, количество которых определяется исходя из нормативов региона по накоплению отходов.