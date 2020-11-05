"Ъ": "Силовые машины" могут стать подрядчиком при строительстве ТЭС "Сирик" в Иране

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Компания "Силовые машины" может стать новым подрядчиком при строительстве тепловой электростанции (ТЭС) "Сирик" в провинции Хормозган на юге Ирана вместо "Технопромэкспорта" (входит в Ростех). Об этом в четверг пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, новый контракт между "Силовыми машинами" и иранской Thermal Power Plant Holding Company находится на согласовании в Минэкономразвития России, Минфине России и ВЭБ.РФ. "Силовые машины", как отмечает газета, просят ускорить согласование для скорейшего выделения экспортного кредита на начало строительства, которое займет около пяти лет.

31 октября руководитель проекта ТЭС "Сирик" Бехнам Хаефинежад заявил, что иранская сторона достигла договоренности с новым российским подрядчиком по строительству электростанции в провинции Хормозган. По словам Хаефинежада, "в скором времени начнется реализация этого проекта с привлечением российского государственного кредита". Он добавил, что "размер необходимого для этого проекта кредита составляет €1,4 млрд".

Церемония открытия строительной площадки ТЭС "Сирик" состоялась в феврале 2017 года в присутствии министра энергетики РФ Александра Новака. Договоренность о реализации проекта была достигнута между президентом России Владимиром Путиным и его иранским коллегой Хасаном Роухани по итогам переговоров в ноябре 2015 года в Тегеране.