Посол РФ: Россия и КНР сохранят $110 млрд товарооборота при нынешних темпах развития

ШАНХАЙ, 5 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Россия и Китай могут сохранить к концу года объем двустороннего товарооборота на уровне прошлого года в $110 млрд при поддержании нынешних темпов его развития. Такое мнение в четверг выразил в беседе с ТАСС посол РФ в КНР Андрей Денисов, находящийся в Шанхае в качестве почетного гостя третьей Китайской международной выставки импортных товаров.

По словам посла, пандемия не сильно отразилась на российско-китайском товарообороте. "За первые девять месяцев, согласно китайской статистике, мы практически идем на уровне прошлого года. Сокращение товарооборота составляет порядка 2%. Это в пределах статистической погрешности, а в абсолютных цифрах за девять месяцев мы вышли на уровень почти в $80 млрд, что говорит о том, что, если мы как минимум сохраним эти темпы, то к концу года мы получим те же самые порядка $110 млрд товарооборота, какие имели в прошлом бескризисном 2019 году", - сказал дипломат.

"Жалко, конечно, что мы не смогли нарастить торговлю, но, с другой стороны, обнадеживает, что мы ее и не уронили. Кстати, пока сальдо складывается в основном в нашу пользу. За девять месяцев - порядка $7-8 млрд превышение экспорта России над импортом из Китая, хотя здесь нет каких-то тенденций. Год от года эта ситуация меняется", - указал посол.

Специфика нынешнего года, по его словам, заключается в том, что довольно значительно упали объемы по товарам основной товарной группы российского экспорта в Китае - это минеральное сырье и топливо.

Ситуация на мировом рынке

Все, что происходит в мировой экономике, констатировал Денисов, так или иначе связано с пандемией. Снижение цен на нефть, от которой потом отталкиваются цены на другие энергоносители, в частности на природный газ, в значительной степени связано с вялостью мирового рынка, а также снижением спроса на эти товары, сказал он.

"Поэтому <...> по стоимости нашей поставки нефти в Китай, а это основной товар нашего экспорта, более 50% сократилось, а по объему увеличилось. Но Россия, как бы там ни было, сохранила первое место среди экспортеров нефти на китайский рынок", - сообщил посол.

О выставке в Шанхае

Денисов рассказал, что находится на выставке в качестве почетного гостя, среди послов других стран - участниц импортного ЭКСПО. Это, по его словам, вынужденное решение организаторов, поскольку по понятным причинам приезд официальных делегаций или невозможен, или как минимум сильно затруднен.

"Поэтому на послов в данном случае возлагается миссия представления своих стран", - сказал он, добавив, что приехал на выставку с целью поддержать российских экспортеров и товаропроизводителей, а также провести несколько встреч, касающихся торгово-экономических вопросов, в частности с рядом губернаторов китайских провинций, которые имеют определенные планы налаживания делового взаимодействия даже в условиях пандемии.