Получатель регионального гранта откроет на Чукотке кинотеатр

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Предприниматель, ставший победителем конкурса грантов Чукотского автономного округа, откроет кинотеатр в городе Билибино, который находится в 650 км от Анадыря. Местные жители - более 5 тыс. человек - смогут не только смотреть фильмы, но и посещать бар с молочными коктейлями, мороженым и хот-догами, сообщается в четверг на сайте инвестиционного портала региона.

"Ачаканов Михаил, предприниматель из Билибино, давно мечтал об открытии кинотеатра в родном городе. В этом году он стал одним из победителей в конкурсе на получение окружных грантов для организации собственного бизнеса. <…> На данном этапе предпринимателем затрачено более 3,5 млн рублей на реализацию проекта, который уже осуществлен на 95%. Открытие кинотеатра запланировано в декабре", - говорится в сообщении.

Предприниматель отметил, что единственный в Билибино кинотеатр был закрыт в 1990-е годы, позже здание было реконструировано в спортивный зал для занятий боевыми искусствами. Идея открыть кинозал возникла у бизнесмена в 2017 году.

"Конечно, без помощи властей эту идею осуществить было бы невозможно. В 2018 году с участием главы Билибинского района Евгения Сафонова получилось решить одну из главных проблем - выбор помещения, подходящего по параметрам для кинотеатра. Единственным вариантом было помещение в Доме культуры, я сделал концепцию, где было подробно и детально расписано все, что получат жители вместе с открытием кинотеатра", - сказал Ачаканов.

Грантовую поддержку на Чукотке могут получить начинающие предприниматели, зарегистрированные в налоговом органе менее двух лет. Поддержку начинающие бизнесмены могут получить при софинансировании не менее 15% от размера получаемой субсидии. Максимальная сумма субсидии на одного получателя поддержки составляет 700 тыс. рублей.

В июле президент России Владимир Путин подписал пакет федеральных законов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике, в стране завершилось создание системы преференций для арктических инвесторов.