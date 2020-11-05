На Таймыр для первой в России фермы по разведению овцебыков привезли телят

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Десять телят овцебыка привезли с Ямала в арктический поселок Волочанка на севере Красноярского края для создания здесь первой в России фермы по одомашниванию этих животных. В перспективе здесь будут получать ценный пух овцебыков и вести селекционную работу, сообщил ТАСС представитель семейной (родовой) общины КМНС "Хаски-Тыал" Денис Теребихин.

Ферма по разведению овцебыков организуется в рамках проекта по созданию этнодеревень. По поручению губернатора края в регионе в целях сохранения традиционного образа жизни коренного населения и развития видов исконной хозяйственной деятельности северных этносов будет создано четыре этнодеревни. Проект в Волочанке реализуется общиной "Хаски-Тыал", выигравшей грант в рамках государственной программы Красноярского края "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов".

"Доставка была очень сложной, мешала погода <...>. В России эта первая ферма, где будут одомашнивать овцебыков. Сегодня они обитают на разных территориях: на Таймыре, Якутии, острове Врангеля, есть дикие животные, есть на полувольном содержании в громадных загонах, но их одомашниванием в России никто не занимается", - сказал Теребихин.

Овцебык (мускусный быки) - массивное животные с большой головой, короткой шеей, мощными закругленными рогами, У взрослых особей густая и длинная, свисающая до земли шерсть, вес у самцов до полутонны, у самок - меньше. Они похожи на зубров, но сегодня большинство ученых относят их к подсемейству козьих. Эта двойственность выражена в их названии.

Овцебыки водились на просторах Сибири, в том числе и на Таймыре, около 3 тыс. лет назад, о чем свидетельствуют находки археологов. Их стада паслись по соседству с мамонтами и шерстистыми носорогами. Изменения климата и промысел человека привели к исчезновению этих животных. Около 50 лет назад началась реинтродукции (возвращения диких животных на территорию, где они некогда обитали, но по каким-либо причинам исчезли) овцебыков в Сибири.

Возвращение овцебыка

В 1974 году правительство Канады подарило Советскому Союзу 10 овцебыков. Их доставили в район реки Бикада. Позже на Таймыр привезли еще одно стадо из США. Через восемь лет на Таймыре было уже 66 овцебыков, сейчас - несколько тысяч, считают ученые. С Таймыра эти животных стали заселять в другие регионы страны. Так история реаклиматизации овцебыка на территории Ямала берет свое начало с 1997 года.

На Ямале овцебыки обитают в вольерном комплексе природного парка "Полярно-Уральский", в начале осени здесь было 107 животных, из них 27 телят, которые родились в этом году. Это позволило для сохранения естественных кормовых ресурсов на территории вольерного комплекса и исключения перевыпаса изъять 10 телят и передать их Красноярскому краю без вреда для сохранения популяции.

Операция по доставке телят в Волочанку длилась несколько дней. В ней участвовали воздушные суда трех авиакомпаний. В районе поселка Тухарда, что на Таймыре, вертолет попал в зону нелетной погоды и пришлось уйти в Норильск, где несколько дней пережидал штормовую погоду. По словам Теребихина, начинающим овцебыководам помогали все: ямальские власти и заповедник, администрация поселка Тазовский, компания "Норникель".

"Погода нам мешала, но мы ее перебороли. Мы переживали за телят, но уверенность придавал факт, что нас сопровождает зоолог из "Роевого ручья" (красноярский зоопарк, курирующий проект - прим. ТАСС) Равиль Муллаянов. Волнения были зря, телята нас не подвели, они себя хорошо чувствуют. Сейчас они здесь на ферме, мы их посещаем, кормим, они чувствуют себя прекрасно", - рассказал Теребихин, уверенный, что адаптация овцебычков в Волочанке идет сверх успешно.

Килограммы ценного пуха

Сейчас для арктических фермеров главное пережить первую зиму. Животным сейчас по шесть месяцев, нужно их вырастить, сохранить от людей и волков. Сейчас телята в так называемом ясельном загоне, в будущем их поместят в большой вольер.

"Смысл фермы в получении гивиота - пуха овцебыков. Это продукт номер один - основной и единственный. Ни молока, ни мяса, ни других продуктов от этих животных мы не ожидаем", - рассказал Теребихин.

В период линьки со взрослого животного можно начесать до четырех кг гивиота, а на мировом рынке килограмм необработанного пуха стоит 330-385 долларов. Сегодня основные поставщики пуха на мировой рынок это Северная Америка и Гренландия, при этом большая часть гивиута добывается во время охоты.

Гивиут в Волочанке дело будущего. Размножаться в дикой природе овцебыки начинают ориентировочно в пять лет. В тепличных условиях с хорошим содержанием и рационом питания этот срок может сдвинуться на один - два года. Вообще в "Хаски-Тыал" амбициозные планы - в будущем научная деятельность, как в любом племенном хозяйстве, селекционная и генетическая работа.

"Нас интересуют новые крови у овцебыков. Дело в том, что все овцебыки, что населяют Евразию сегодня это потомки завезенных на Таймыр в 1974 году. На мой личный взгляд, пора добавить новую кровь. Ферма может стать залогом генофонда для всего континента, определенным генетическим банком", - добавил Теребихин.

Бык и человек

Так получилось, что в прошлом, в отличие от северного оленя, человек не одомашнил овцебыка. Эта работа началась только в ХХ веке, сегодня овцебыки полувольно содержатся в хозяйствах США, Канады, Норвегии. Фермы по одомашниванию овцебыков есть на Аляске.

Как рассказал ТАСС Муллаянов, процесс одомашнивания конкретной особи овцебыка может длиться два - три года. Он подчеркнул, что дикие взрослые особи агрессивные и опасные, могут броситься на человека. Поэтому в "Роевом ручье" специалисты не заходят в вольеры в тот момент, когда там находятся животные. Но одомашнить их можно.

"Пока животные маленькие нужно постоянно с ними работать, быть в контакте, кормить с рук", - сказал Муллаянов.