РЖД и "Почта России" организуют курсирование почтового поезда Москва - Эрлянь

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. РЖД и "Почта России" организуют курсирование нового почтового поезда Москва - Эрлянь. Об этом в ходе пленарного заседания Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

"С апреля в тесном сотрудничестве со Всемирным почтовым союзом, почтовыми ведомствами Китая и Литвы, при активном участии КСТП организовано регулярное курсирование почтовых контейнерных поездов из целого ряда китайских городов в страны Европы. Оператором перевозок на "пространстве 1520" является ОТЛК ЕРА, а совместно с "Почтой России" мы запускаем почтовый поезд Москва - Эрлянь", - сказал он.

Белозеров отметил рост спроса в сегменте онлайн-торговли, который вместе с наличием налаженных контейнерных сервисов в сообщении Китай - Европа - Китай позволили заинтересовать клиентов и в перевозках почтовых отправлений в составе контейнерных поездов.