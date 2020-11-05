"Газпром нефть" заместит к 2024 году импортный компонент для производства моторного масла

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" начала выпуск синтетического компонента присадок на основе сульфоната кальция для моторных масел. К 2024 года объем производства вырастет до 3,4 тыс. тонн, что позволит полностью заместить иностранные аналоги, сообщает компания.

"На сегодняшний день импортные сульфонатные присадки составляют порядка 35% от общего объема присадок, применяемых отечественными производителями для выпуска современных синтетических масел. "Газпром нефть" планирует к 2024 году увеличить ежегодный выпуск собственного высокотехнологичного компонента на основе сульфоната кальция до 3,4 тыс. тонн, что позволит полностью заместить иностранные аналоги на заводах смазочных материалов компании и предприятиях партнеров", - отметили в компании.

Первая промышленная партия синтетического компонента составила 80 тонн и была произведена на Омском заводе смазочных материалов "Газпром нефти" после модернизации установки по производству присадок.

Сульфонат кальция - это ключевой компонент, необходимый для производства присадок, применяемых в современных смазочных материалах.

"Начав собственное производство этого современного высококачественного продукта, мы не только обеспечиваем необходимыми компонентами заводы компании, но и в перспективе снизим зависимость всей отрасли от импортных присадок. Ожидаемый экономический эффект от внедрения производства собственной сульфонатной присадки составит порядка 500 млн рублей", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - смазочные материалы" Александр Трухан.

"Газпромнефть - смазочные материалы" специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Продукция выпускается на шести производственных площадках в России, Италии и Сербии, компания работает в 80 странах мира.