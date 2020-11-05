В Удмуртии прогнозируют снижение добычи нефти по итогам года на 8,3%

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии прогнозируют снижение добычи нефти по итогам 2020 года на 8,3% - до 9,6 млн тонн. Это связано с падением мировых цен на нефть, заключением сделки ОПЕК+, а также выработкой основной части месторождений, говорится в прогнозе социально-экономического развития региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, который опубликован в четверг на сайте Минфина республики.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что в 2020 году республика может недополучить как минимум 10 млрд рублей в доходную часть бюджета в случае снижения объемов добычи нефти и как следствие снижения объема налога на прибыль нефтяных компаний. В целом, доходная часть бюджета на этот год запланирована в размере 89 млрд 363 млн рублей.

"С учетом падения мировых цен на нефть, заключения сделки ОПЕК+, а также выработанности основной части нефтегазовых месторождений республики по итогам 2020 года объем добычи оценивается на уровне 9 617 тыс. тонн, или 91,7% к уровню 2019 года. К 2023 году прогнозируется снижение добычи нефти до 9,5 млн тонн в год, до 90% к уровню 2019 года", - говорится в документе.

По данным правительства, для недопущения сильного снижения объемов добычи предприятия вводят в разработку низкорентабельные запасы, увеличивают коэффициент извлечения нефти на так называемых зрелых месторождениях, внедряют новые технологии и методы интенсификации добычи, проводят геологоразведочные работы.

Среди основных задач, стоящих перед нефтяной отраслью республики на перспективу, значатся сохранение достигнутых объемов, повышение коэффициента нефтедобычи, реализация программ геологоразведочных работ. "Для повышения конкурентоспособности российской нефтедобычи необходимым условием становится снижение себестоимости добычи и геологоразведки нефти с привлечением новых более экономичных технологий и реализация мероприятий по импортозамещению нефтегазового оборудования", - отмечается в прогнозе.

Добычу нефти в республике осуществляют 12 компаний. Крупнейшими предприятиями по добыче углеводородного сырья в регионе остаются ОАО "Удмуртнефть" и АО "Белкамнефть" имени Волкова, на долю которых приходится порядка 93% добычи в Удмуртии, 7% приходится на малые нефтедобывающие компании.