"Опора России" поддержала инициативу Минюста уравнять штрафы для МСП и ИП

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" поддержало инициативу Минюста РФ уравнять штрафы для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщил в четверг президент организации Александр Калинин на заседании попечительского совета "Опоры России".

Министр юстиции России Константин Чуйченко ранее сообщил, что в новом Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за административные правонарушения для малого бизнеса будет приравнена к ответственности индивидуальных предпринимателей.

"Мы глубоко поддерживаем инициативу Минюста приравнять штрафы для субъектов МСП к размеру штрафов для ИП. Это очень важная тема, мы просим всех членов попечительского совета поддержать инициативу", - сказал Калинин.

По его словам, за последние четыре года в КоАП было внесено более 500 изменений, и "везде штрафы были подняты, введена кратность штрафа, чего раньше не было". Он привел пример, когда штрафы предприятию выписывались за каждый из десяти просроченных огнетушителей. В связи с этим глава объединения предпринимателей приветствует, что новый кодекс будет в большей степени ориентирован на предупреждения, а не штрафные санкции для бизнеса.