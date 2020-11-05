Эксперты: объем наличных на руках у граждан может вырасти до 12,7 трлн рублей к концу года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем наличных средств на руках у граждан и в кассах предприятий к концу 2020 года возрастет до приблизительно 12,6-12,7 трлн рублей. На начало ноября объем наличных на руках граждан и в кассах составляет порядка 12,3-12,4 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и сохраняющейся вероятностью повторного введения режима нерабочих дней объем наличных средств на руках у граждан и в кассах к концу года еще немного подрастет и составит около 12,6-12,7 трлн рублей", - отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

В агентстве ожидают, что среднемесячный рост наличных составит около 150-200 млрд рублей. Темп роста снизится по сравнению с маем и июнем, но будет выше, чем в августе и сентябре, так как, опасаясь новых ограничительных мер, граждане и малый бизнес могут держать подушку наличных средств на "черный день".

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков напомнил, что по статистике ЦБ, на 1 октября наличные вне банковской системы превысили 12 трлн руб., что на 25% больше, чем в начале года.

"Доля наличных в денежной массе (около 22%) далека от критических значений, но тем не менее создает риски разрастания теневой экономики, что будет влиять на собираемость налогов в будущем", - считает эксперт.