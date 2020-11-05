В Москве экспорт кондитерских изделий в 2020 году вырос на 11%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Экспорт кондитерских изделий Москвы показывает устойчивый рост на протяжении нескольких лет, за восемь месяцев 2020 года стоимостный экспорт вырос на 11%, а натуральный - на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"За первые восемь месяцев этого года московский экспорт кондитерских изделий составил $98,36 млн в стоимостном выражении и 41,73 тыс. тонн в натуральном. И увеличился на 11% и 8% соответственно. В 2019 году экспорт составил 67,64 тыс. тонн, что на 11% больше показателя 2018 года. Сегодня столичные сладости востребованы по всему миру: в общей сложности их экспортируют в 59 стран", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.

Эксперты центра поддержки экспорта "Моспром" проанализировали потребление кондитерской продукции в мире. Исследование показало, что "в краткосрочной перспективе можно определить, что рынки стран Ближнего Востока, Азии и Северной Африки будут демонстрировать высокий спрос на продукцию кондитерской отрасли столицы". Такая тенденция, по их мнению, обуславливается высокими показателями экономики в этих странах, ростом доходов населения, отсутствием сырья и производственных мощностей для организации собственного производства.

"К тенденциям мировой кондитерской отрасли также можно отнести следующие: создание новых продуктов по инновационным рецептурам, новые методы производства и высокие затраты на упаковку. Именно эти три фактора являются ключевыми драйверами роста кондитерского рынка. Кроме этого, увеличение спроса на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона способствует улучшению кондитерской отрасли мирового производства", - отметила генеральный директор центра поддержки и развития экспорта "Моспром" Наталья Шувалова.

По ее словам, рост спроса на сладкие изделия на азиатском направлении "побуждает мировые фабрики расширять продуктовые портфели и знакомить рынки с новыми брендами". По объемам производства и потребления первое место в мире занимают шоколадные изделия, второе место - сахаристые кондитерские изделия и замыкают мучные кондитерские изделия, добавила Шувалова.