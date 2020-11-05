МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Альфа-банк подключился к системе переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Мы стремимся обеспечить клиентам максимум возможностей по управлению финансами, поэтому помимо переводов через Систему быстрых платежей (СБП) мы поддерживаем прямые платежи в Сбер по номеру телефона", - сказали в пресс-службе Альфа-банка.

При этом оба банка подключены к разработанной ЦБ РФ СБП, которая предоставляет аналогичный сервис переводов между гражданами по номеру телефона.

"Не все до сих пор разобрались, как включить СБП в Сбере, и в этой ситуации прямой перевод на телефонный номер может быть выходом", - пояснили в Альфа-банке.

Ранее в Сбербанке отмечали, что необходимость подтверждения на отправку и получение денежных переводов через СБП связана с требованиями закона "О персональных данных" и "Правилами оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга в СБП". В соответствии с этим регулированием клиент должен дать согласие на обработку и передачу персональных данных третьим лицам - АО "НСПК", банкам-участникам СБП, получателю по операции.

При этом Сбербанк продолжает работу над упрощением клиентского опыта в части использования СБП в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн".