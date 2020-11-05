Законопроект о недопущении необоснованных отказов в кредитных каникулах внесли в Госдуму

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Законопроект, направленный на недопущение необоснованных отказов в предоставлении гражданам и субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) кредитных (в том числе ипотечных) каникул, внесла в Госдуму депутат от фракции "Единая Россия" Наталья Костенко. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас законом предусмотрена возможность для граждан и предпринимателей получить отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том случае, если они пострадали от снижения доходов в связи с пандемией коронавируса (так называемые кредитные каникулы).

Между тем в настоящий момент от заемщиков продолжают поступать жалобы на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных и/или ипотечных каникул, отмечает автор законопроекта. "По словам заемщиков, после отказа в предоставлении кредитных и/или ипотечных каникул банки взамен кредитных и/или ипотечных каникул предлагают им собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда являются экономически выгодны для заемщиков (к примеру, рефинансирование кредитов под более высокие процентные ставки) и впоследствии приводят к росту закредитованности населения", - говорится в пояснительной записке.

В целях недопущения необоснованных отказов кредитными и некредитными организациями законопроект вносит в закон "О потребительском кредите (займе)" изменения, предусматривающие обязанность кредитных организаций указывать в уведомлении об отказе в изменении условий кредитного договора (договора займа) причины такого отказа. Разработанный законопроект будет способствовать более ответственному поведению кредитных и некредитных организаций при рассмотрении вопроса об изменении условий кредитного договора.

Принятие проекта закона обеспечит заемщиков правовыми гарантиями на получение от банков информации о причинах отказа в предоставлении кредитных и/или ипотечных каникул (иных случаях изменения условий кредитного договора (договора займа), отмечается в пояснительной записке. В случае отсутствия обоснования причин отказа в изменении условий кредитного договора заемщики смогут обжаловать действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке и тем самым осуществить защиту своих прав как потребителей финансовых услуг.