Парламент Украины утвердил в первом чтении госбюджет на 2021 год с дефицитом 6% ВВП

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект государственного бюджета страны на 2021 год, в котором заложен рост ВВП на уровне 4,6% и дефицит 6% ВВП. Такое решение в четверг поддержали 275 депутатов при минимально необходимых 226.

В документе предусмотрено, что инфляция на Украине в следующем году составит 7,3%. "Проект бюджета сбалансированный и реальный для выполнения. <…> Мы сможем справиться с коронакризисом, обеспечить финансовую стабильность, восстановить экономику и повысить благосостояние граждан", - сказал на заседании глава Минфина страны Сергей Марченко. Между тем ряд депутатов выступили с критикой документа, заявив, что это "бюджет выживания, а не развития страны", "бюджет катастрофы страны".

В Минфине заявляли в сентябре, что дефицит госбюджета на 2021 год предполагается на уровне 270,4 млрд гривен ($9,29 млрд), или около 6% ВВП. Ведомство сообщало тогда, что доходная часть бюджета составит 1 трлн 71,1 млрд гривен ($36,81 млрд при расчетном курсе 29,1 гривны за $1), расходы - 1 трлн 350 млрд гривен ($46,39 млрд). Между тем глава Бюджетного комитета Рады Юрий Аристов отмечал 2 ноября, что по предложению депутатов комитет одобрил увеличение доходной части на 20,2 млрд гривен ($694,2 млн). Всего была направлена к первому чтению 2 451 поправка, из них 1 276 одобрены полностью или частично, а 1 175 отклонены.

Согласно документу, в следующем году планируется направить 267 млрд гривен ($9,18 млрд или 5,92% ВВП) на оборонный сектор. Это на 8,6% больше, чем в 2020 году. Сумма станет самым большим оборонным бюджетом за годы независимости страны.

Государственный долг Украины за 2021 год предусматривается на уровне 64,6% ВВП, средняя зарплата по стране - 13,6 тыс. гривен (около $470). Расходы на образование составят 174 млрд гривен ($6 млрд, рост 24,3%), медицину - 156 млрд гривен ($5,36 млрд, рост более 21%), социальную защиту населения - 324 млрд гривен ($11,13 млрд, рост 2,4%).