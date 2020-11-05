В Тверской области планируют построить транспортную развязку на трассе М-11

ТАСС, 5 ноября. Транспортную развязку на 314-м км трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" планируют построить в Вышневолоцком городском округе Тверской области, что обеспечит связь между трасами М-10 "Россия" и М-9 "Балтия". Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного правительства по итогам рабочей поездки в округ главы "Автодора" Вячеслава Петушенко и губернатора Игоря Рудени.

"5 ноября губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко посетили Вышневолоцкий городской округ, где осмотрели планируемое место строительства транспортной развязки. Ее устройство на 314-м километре трассы М-11 обеспечит связь транспортной хорды от М-11 к М-10 и до М-9", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По мнению Рудени, строительство развязки повысит инвестиционную привлекательность региона и положительно скажется на развитии муниципалитета. "Учитывая динамичное развитие Вышневолоцкого городского округа, масштабный ремонт объездных путей, оптимизацию промышленных предприятий агломерации, данная развязка повысит не только транспортную доступность, но и деловую активность муниципалитета. Она даст возможность завершить формирование западной хорды в Тверской области, что позволит развивать экономику региона и его инвестиционную привлекательность", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Развязка улучшит сообщение в северной части Тверской области и направит дополнительные транспортные потоки через западные муниципалитеты, а также к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни. "Новая развязка даст толчок развития близлежащим территориям и привлечет на территорию Тверской области дополнительные туристические потоки", - отметил Петушенко.

В пресс-службе добавили, что также запланирован ремонт более 300 км региональных дорог, проходящих по транспортному коридору, соединяющему федеральные трассы М-10, М-11 и М-9. Строительство и ремонт объектов, по информации пресс-службы, планируется провести в рамках региональной программы "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области", рассчитанной на 2020 - 2028 годы. О сумме ее финансирования пока не сообщается.