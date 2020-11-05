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Международные резервы РФ за неделю уменьшились на $5,8 млрд

Показатель составил $584 млрд

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ, по состоянию на 30 октября, снизились на 1% (или на $5,8 млрд) по сравнению с показателем на 23 октября и составили $584 млрд, говорится в материалах ЦБ.

Регулятор отметил, что уменьшение показателя произошло "в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеются в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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