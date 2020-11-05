"Честный знак" назвал победителей конкурса продуктовых дизайнеров Znak Cup

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Жюри международного чемпионата продуктовых дизайнеров Znak Cup, проводимого национальной системой цифровой маркировки "Честный знак" при поддержке фонда "Сколково" и компании Mail.ru, назвало победителей конкурса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы "Честный знак".

"Конкурсная комиссия определила победителей международного чемпионата продуктовых дизайнеров Znak Cup. Перед участниками стояла задача усовершенствования приложения "Честный знак" и, в перспективе, создания экосистемы общественного контроля. Победителем стала Арина Меснянкина из Москвы. Работа Арины максимально точно сфокусирована на решении задачи общественного контроля и борьбы с "плохими товарами", - говорится в сообщении.

Второе место заняла Алина Пастухова с идеей привлечения пользователей в приложение "Честный знак" за счет наполнения его полезными в обычной жизни функциями и геймификации. Третьим призером стала Юлия Моисеева с идеей расширения целевой аудитории приложения "Честный знак" на пользователей, которые еще не задумываются над контролем за товарами.

"Чемпионат - отличная возможность почеленджить себя и погрузиться в новый продукт, прокачать не только UI-скиллы (UI - пользовательский интерфейс - прим. ТАСС), но и продуктовое мышление. Такие конкурсы могут заинтересовать как опытных дизайнеров, так и новичков: для них это крутой шанс погрузиться в профессию и мотивация стать лучше", - цитируют в сообщении победительницу чемпионата Арину Меснянкину.

В состав жюри конкурса вошли замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, директор по маркетингу ЦРПТ Наталия Давыдова, руководитель дирекции разработки ЦРПТ Василий Гигаури, управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий, руководитель Школы стартапов "Сколково" Елена Шарипова, директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Русаков, главный креативный директор Mail.ru Group Дмитрий Осадчук, руководитель образовательных проектов и чемпионатов Mail.ru Group Дмитрий Санников и другие эксперты.

Замначальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Марина Кочнева заявила о поддержке конкурса, отметив, что Роспотребнадзор как никто другой заинтересован в том, чтобы приложение "Честный знак" было простым и удобным для использования. "Тренд на осознанное потребление, рациональное потребление - мировой тренд. Качественные товары - это легальные товары. Поддерживаем инициативу и уверены, что интересные идеи и продукты, представленные на чемпионате, уже совсем скоро станут частью национальной системы маркировки", - сказала Кочнева, слова которой привела пресс-служба ЦРПТ.