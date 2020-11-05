Saudi Aramco снизила декабрьские цены на нефть для Азии и США

ТАСС, 5 ноября. Нефтяная компания Saudi Aramco раскрыла экспортные цены на нефть на декабрь, снизив их для Азии и США из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мире и усилением мер по борьбе с ним, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании.

Как пишет агентство, декабрьские цены для поставок в Азию снижены на 10 центов на баррель на сорт Arab Light. Для рынка США цены снижены на 20 центов. Для Европы цены были повышены на $1.

По данным Bloomberg, в прошлом месяце Saudi Aramco отправила почти две трети своего экспорта нефти в Азию или США. По прогнозу компании, цена на нефть Brent останется в диапазоне $38-43 за баррель, что ниже значений, необходимых странам соглашения ОПЕК+ для балансировки бюджета.

Как сообщали ТАСС источники, страны ОПЕК+ еще не приступали к обсуждению возможных мер реагирования на ухудшающуюся обстановку на рынке нефти, хотя вариант продления текущего уровня сокращения добычи уже имеет сторонников. Но для решений по уровням добычи на 2021 год время еще не пришло.

Как заявлял ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, показательным для решений по добыче будет уровень коммерческих запасов нефти стран ОЭСР в IV квартале. Эти данные и лягут в основу сценариев ОПЕК+ на будущий год. В середине октября мониторинговый комитет ОПЕК+ утвердил прогноз, согласно которому в 2021 году рынок нефти должен находиться в дефиците. Однако не исключено, что при ухудшении ситуации с коронавирусом возможен дисбаланс в другую сторону, то есть переизбыток предложения.